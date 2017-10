Brinquedos educativos estão entre os mais procurados nas lojas da cidade

O Dia das Crianças, comemorado em 12 de outubro, se aproxima e, consequentemente, cresce a procura por brinquedos e outros presentes infantis nas lojas do Centro de Teresina. De acordo com os vendedores, entre os produtos mais procurados estão os brinquedos educativos, seguidos por bonecas, carrinhos e brinquedos eletrônicos, como carrinhos e motos de controle remoto.



Os jogos e brinquedos educativos são procurados principalmente por quem tem filhos nos primeiros anos de vida. Para os pais, eles são importantes para diverti-los e, ao mesmo tempo, desenvolver suas coordenações motoras e raciocínio lógico, como pensa Aurimaci Santiago, mães de duas ilhas, uma de cinco meses e outra de oito anos.

Pais já percorrem as lojas em busca de presentes (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

Ela explica que para a mais velha, o brinquedo é escolha da pró- pria criança, mas a pequena Ioná, de cinco meses, será presenteada com um educativo. “A gente quer aproveitar agora que ela começou a pegar e segurar as coisas para dar brinquedos educativos, que trabalhem com a coordenação motora dela e com o tato”, argumenta.

A professora Luiza Marli é avó de duas crianças e também vai presenteá-las com produtos educativos. Para ela, eles são bem mais interessantes que os brinquedos comuns, pois, além de ensinar, também humanizam as crianças. Os livros de pintar, brinquedos de montar, quebra- -cabeças e outros jogos de coordenação e raciocínio são sempre os escolhidos pela professora para os netos.

“Não compro brinquedos porque a gente acaba comprando muito e eles ficam só acumulando. Aí aquele brinquedo é temporário, a criança não quer mais e vira um acumulador. Comprei um livrinho educativo para minha neta, onde ela aprende algo, pois tem uma lição moral, e vou comprar um joguinho educativo para meu neto. É interessante até o adulto participar com a criança da leitura e da brincadeira”, explica Luiza.

Preços

A média de preços que os pais pretendem gastar este ano é de até R$ 60. Segundo eles, o aumento nos preços e a limitação da renda são os motivos que não permitem uma compra mais cara. Luciane Leal, por exemplo, vai presentear o ilho e mais cinco sobrinhos. Depois de uma pesquisa de preços, ela concluiu que não poderá ultrapassar os R$ 60 para cada.

“Procuro algo que satisfaça as crianças e que caiba no nosso orçamento. Está tudo mais caro em relação ao ano passado e nosso poder de compra reduziu muito. A gente gostaria de dar algo melhor, mas ica só na lembrancinha mesmo”, afirma ela.

Comércio

A gerente de uma loja de brinquedos, Bernadeth Barbosa, conta que o comércio não teve tanto movimento quanto o esperado, mas que, desde a última sexta-feira (6), as vendas estão aumentando. Ela explica que o aumento é o mesmo do ano passado.

Comerciante divergem sobre o aumento de vendas durante o período (Foto: Assis Fernandes/ O Dia)

“Aumentou cerca de 20%, mesmo nível do ano passado, ainda não superou. Acredito que no feriado, que a gente vai abrir, muita gente vai vir. A venda dos brinquedos educativos e dispositivos eletrônicos está muito boa, mas a expectativa é que aumente”, frisa.

Já a gerente de outra loja, Karine Amaral, diz que não tem mais esperanças de aumento. Ela conta que, até o momento, o crescimento de vendas foi insignificante. “A perspectiva é que aumente pelo menos 5%, mas esperávamos mais, até investimos mais nisso, colocamos pintura no rosto de graça para as crianças, balões personalizados, mas não adiantou muito”, diz.

Virgiane PassosKaroll Oliveira