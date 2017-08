Bazar beneficente realizado pelo Ceir será em setembro em Teresina

O bazar beneficente do Centro Integrado de Reabilitação (Ceir), com produtos doados pela Receita Federal, já tem data marcada para ser realizado: os dias 2, 3 e 30 de setembro e 1º de outubro, de 8h às 16h, no Ceir. Entre os produtos disponíveis estão: eletrônicos, celulares e acessórios; brinquedos, materiais esportivos e escolares; produtos de beleza; artigos de vestuário, pesca, decoração e utilidade doméstica; equipamentos de som automotivos; acessórios para motociclistas; e outros.

As formas de pagamento serão em dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito – sendo a parcela mínima de R$ 50, em até 4x, nas bandeiras Visa, Master, Elo, Dinner’s, American, Hipercard e Credishop. O valor máximo para compra é R$ 1 mil, por pessoa física, sendo obrigatória a apresentação de CPF e documento oficial com foto.

Para entrar no bazar, a pessoa deve pagar a taxa de R$ 5, o que dará direito a uma pulseira de acesso e o tempo de 30 minutos para as compras. “Estamos seguindo orientações da Receita Federal para fazermos um evento seguro e com logística para a circulação das pessoas”, explica Aderson Luz, superintendente multiprofissional da Associação Reabilitar, entidade social responsável pela administração do Ceir e organizadora do bazar beneficente.

Não será permitida a entrada de pessoas com sacolas, bolsas, mochilas e capacetes e o estacionamento do Ceir será restrito à organização do bazar. Os produtos não podem ser trocados, testados e não têm garantia e a Associação Reabilitar não se responsabiliza pelos produtos vendidos.

Todo o valor arrecadado será revertido na ampliação do Centro Integrado de Reabilitação, com a instalação de elevadores para a acessibilidade dos pacientes e a implantação do Centro de Estudos da instituição, para o investimento de pesquisas científicas, entre outras aplicações. Também será destinado à criação de uma academia especial para pessoas com deficiência.

O bazar do Ceir é fruto do Projeto Leão Amigo, apresentado pela Associação Reabilitar à Receita Federal do Brasil.O Ceir fica na Avenida Higino Cunha, nº 1515, bairro Ilhotas, zona sul de Teresina.

Da redação