Banda Cochá grava DVD com participação especial no Boca da Noite

Banda Cochá se apresenta hoje (04) no Boca da Noite com show de gravação do seu primeiro DVD. (Foto: Divulgação)

Uma das bandas mais populares da cidade, em decorrência da mensagem que propaga, através das pegadas do reggae, a Cochá é a grande atração da noite desta quarta-feira, no Projeto Boca da Noite, a partir das 10h, no Espaço Osório Júnior, no Club dos Diários. Com identidade própria, o show da banda marca, também, a gravação do primeiro DVD da carreira.

Com mais de uma década levando reggae ao cenário musical piauiense, a Cochá se destacou por seu trabalho autoral, que vem com o ideal de evoluir, com letras que se destacam por tratar de causas sociais e ambientais, ressaltando também mensagens de união, amor e paz.

Banda ensaiou com o cantor Rodrigo Piccolo (ao centro), vocalista da banda Mato Seco (Foto: Reprodução/ Instagram)

“Kaya na Mente”, música selecionada para integrar a coletânea de repertório de artistas piauienses e “Juntos Somos Mais", estão entre as composições que consagraram a banda”. Neste ano, a banda lançou a música “Vou te falar”, com participação especial do cantor Ojan.

A noite de hoje terá algo de especial para a banda Cochá, que gravará seu primeiro DVD durante o evento, onde apresentará as principais canções que marcaram sua trajetória e também de novos trabalhos. Além disso, a gravação contará com a participação especial de Rodrigo Piccolo, vocalista da banda Mato Seco.

O reggae tem sido um ritmo dos mais divulgados no projeto, em decorrência do talento das bandas que abraçaram o estilo que propaga a paz e a solidariedade entre homens e mulheres. Para os amantes do reggae - estilo nascido na Jamaica -, o mais importante é trabalhar nas composições mensagens que tenham como principal objetivo a irmandade entre as pessoas, no sentido de que a intolerância seja varrida da sociedade.

O Projeto Boca da Noite é uma realização do Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Cultura – Secult. Este ano, além de Teresina, as cidades de Parnaíba, Piripiri, União, Floriano, Oeiras, Picos, São Raimundo Nonato, Bom Jesus e Corrente também foram contempladas com o projeto.

Marco Vilarinho