Associação Reabilitar lança edital para processo seletivo do Ceir

A Associação Reabilitar, entidade social que administra o Centro Integrado de Reabilitação, lançou, nesta quinta-feira (20), edital de processo seletivo para o cadastro de reserva do Ceir. As áreas abertas são para terapia ocupacional, médico neuropediatra, musicoterapia, fonoaudiologia/audiologia, serviço social, fisioterapia (adulto), artes, enfermagem, educação física e fisioterapia aquática/hidroterapia.

O período das inscrições e entrega de currículos será do dia 1° a 9 de agosto. Os interessados devem baixar o formulário de inscrição no site www.reabilitar.org.br, entregá-lo juntamente com o currículo na sede da Associação Reabilitar e realizar o pagamento da taxa, que é de R$ 60 reais, por depósito identificado ou transferência bancária.

O resultado da primeira etapa, que é a avaliação do currículo, está previsto para o dia 15 de agosto. A segunda etapa será a prova escrita no dia 19. Em seguida, serão realizadas entrevistas do dia 28 de agosto a 6 de setembro. O resultado final será divulgado no dia 10 de setembro.

Os profissionais selecionados serão contratados de acordo com a demanda do Centro. O processo seletivo terá a validade de dois anos, podendo haver prorrogação do período.



Confira o edital.



Da redação