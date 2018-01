Artistas se reúnem para ajudar pai de menina morta pela PM

Um grupo de cantores regionais se uniram para ajudar o cantor Evandro Costa e sua família, que estão precisando de ajuda. Na madrugada do último dia 26, Evandro estava no seu veículo com sua mulher e seus dois filhos quando foi surpreendido por disparos feitos em uma abordagem policial equivocada, que resultou na morte de sua filha Emilly, de nove anos, e na perda de parte da audição do cantor. A esposa dele, Daiane, também ficou ferida.



Banner de divulgação do show beneficente

Por conta da tragédia, o cantor foi impossibilitado de realizar sua agenda de shows para o fim de 2017 e começo de 2018. De acordo com o laudo médico do HUT (Hospital de Urgência de Teresina), não há previsões de quando Evandro terá condições de voltar ao trabalho. A fonte de sustento da família eram os shows feito pelo cantor.

Os artistas realizarão o show beneficente hoje (03), a partir das 21h, no Novo Point da Picanha Sul, no bairro Monte Castelo. Todo dinheiro arrecadado com o couvert, será destinado a Evandro e sua família. Entre as atrações da noite estão: Donna Fulô, Écore, Evandro Ferreira, Emerson Moreno, Elano Santarem, Franklin Júnior, Jardel do Arcodeon, Marlon e Liana, Marcos Leal e Naza Show.

De acordo com Evandro Ferreira, amigo do cantor e uma das atrações do show, haverá outro show beneficente em Timon-MA. “Esse será o primeiro show realizado, mas haverá outro dia 06 de janeiro, no espaço Geladão, em Timon”, conta.

Em sua conta no Facebook, o cantor Flávio Moura afirma a importância de tentar ajudar Evandro Costa e a família. “Começar 2018 contribuindo, um pouquinho, com nosso amigo de profissão, que tanto contribui para alegrar a vida das pessoas será uma benção”, disse em sua publicação.

Evandro Costa e a sua família residem no Parque Alvorada, em Timon. Se alguém tiver interesse em ajuda-los, pode entrar em contato através do número (86) 98810-2100.

Nayara FelizardoGeici Mello