Aqui nasceu Teresina

A proximidade da Vila do Poti com o Rio Parnaíba - na época o principal meio de escoamento comercial do Piauí, foi o motivo maior que resultou na campanha para a transferência da capital da então Província do Piauí, da Vila da Mocha (Oeiras) para as terras onde hoje se ergue Teresina, que nesta quarta-feira (16) completa 165 anos de fundação.

Ainda de acordo com historiadores, a então capital - em meio a terras áridas do sertão -, ficava distante da cidade de São Luís, cidade sede do Governo do Estado do Maranhão e Grão – Pará, cuja jurisdição a capitania do Piauí era subordinada e próxima à cidade de Caxias (MA), a segunda maior cidade em importância econômica do Maranhão. A Vila do Poti, localizada na confluência dos Rios Parnaíba com o Poti, (barra do Poti) era cortada pelas estradas que ligavam Oeiras a Parnaíba e com sua posição geográfica privilegiada, foi denominada de Vila Nova do Poti, a qual foi elevada á categoria de cidade por força da resolução N° 315, de 21 de julho de 1852, editada pelo então Presidente da Província do Piauí, José Antonio Saraiva, com o nome de Teresina.



Primeiros prédios da capital, na região da Praça da Bandeira (Foto: Divulgação)



A influência da religião católica fez-se notar desde a fundação da cidade, que já nasceu capital. Ao ser instalada a Vila Nova do Poti na Chapada do Corisco – local assim chamado em virtude das fortes trovoadas e frequentes faíscas que caem durante a estação chuvosa; o primeiro edifício construído foi a Igreja de Nossa Senhora do Amparo, padroeira dos potienses. O prédio da igreja serviu de ponto de referência para o traçado de Teresina, cujo território compreendia, de norte a sul, um quarto de légua para cada lado, tendo a Igreja de Nossa Senhora do Amparo como centro; e de leste a oeste, o espaço entre os Rios Parnaíba e Poti.

Segundo a História, a Imperatriz Dona Teresa Cristina Maria de Bourbon teria apoiado junto ao Imperador a ideia da mudança da capital e, em sua homenagem, Saraiva denominou a cidade de Teresina (antigamente grafado Theresina). Com a instalação definitiva da capital, concluída em outubro de 1852, Teresina começou um processo de desenvolvimento acentuado que a tornou referência nas áreas da saúde e educação.