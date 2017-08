Após reforma, Memorial Esperança Garcia será reaberto na terça-feira (25)

(Foto: Secult)

O Memorial Zumbi dos Palmares, que agora passa a se chamar Esperança Garcia, ganhou ampla reforma e modernização e será reaberto na próxima terça-feira (25). Além de adequação das salas para funcionamento de várias oficinas, o local servirá como ponto de visitação e referência da cultura negra. O muro também está sendo grafitado com frases e fotos de grandes personalidades.

O espaço passou por reforma, a exemplo do que aconteceu com as outras casas da Secretaria Estadual de Cultura (Secult) que já foram entregues, e ganhou também acessibilidade com rampas na entrada principal e no palco. Foram feitas melhorias na parte elétrica, no muro, piso e climatização. Os muros estão sendo grafitados dentro e fora do espaço com fotos de Nelson Mandela, Malcon X, Martin Luther King, Francisca Trindade, Julião Romão, entre outros.

“Pra nós que fazemos a cultura negra é um orgulho muito grande, o memorial além de promover a cultura também passa a ser um importante espaço de oficinas de dança, música e culinária”, conta a coordenadora do Memorial Esperança Garcia, Antonia Aguiar. O local também recebeu sala de inclusão digital com dez novos computadores, sala para exibição de filmes e espaço para realização de apresentações culturais.

O novo nome do espaço faz homenagem à Esperança Garcia, escrava piauiense que viveu na região de Oeiras no século XVIII. Aprendeu a ler e a escrever com os padres jesuítas e escreveu uma carta ao governador da província denunciando os maus tratos que sofria. Na entrada do memorial, a imagem de Esperança Garcia foi grafitada junto com o texto da sua carta original. A obra custou R$ 104 mil do tesouro estadual e foi feita sob os cuidados da equipe da Coordenação de Registro e Conservação da Secult.

“Essa piauiense ‘atrevida’, que mandou uma carta ao governador da província sempre mereceu uma homenagem como essa. O espaço será reaberto e propiciará uma efervescência da cultura negra em Teresina através de apresentações e oficinas”, afirma o secretário estadual de Cultura, Fábio Novo.

O Memorial Zumbi dos Palmares foi inaugurado no dia 25 de julho de 2007. A antiga Unidade Escolar Domingos Jorge Velho, pertencente na época à Secretaria de Educação do Estado, foi totalmente restaurada, com o objetivo de ser um espaço de divulgação e difusão da cultura negra. Hoje é coordenado pela Secretaria Estadual de Cultura – Secult e pelo Conselho Administrativo do Memorial, formado por entidades do movimento negro, organizações governamentais e sociedade civil.

