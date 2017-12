Após dois anos interditado, abrigo masculino é reinaugurado na zona Norte

O Abrigo Masculino de Teresina foi reinaugurado nesta terça-feira (19). A unidade de acolhimento da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Sasc), que fica localizado na zona norte de Teresina, estava fechado há quase dois anos por condições precárias para atendimento dos jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.



As instalações foram todas reformadas para atender os requisitos mínimos exigidos pelo Ministério Público. Com a reforma, o abrigo tem capacidade para atender até dez adolescentes de 12 a 18 anos. A prioridade é para órfãos ou para vítimas de trabalho infantil ou de negligência por parte dos pais, entre outros casos.

A Coordenadora do abrigo, Diane Cardoso, conta que toda equipe foi preparada para reabertura. “Nossa previsão de abertura é em janeiro de 2018. O maior ganho com certeza foi estrutural. Agora, com novos equipamentos, toda equipe está preparada para voltarmos aos atendimento”, contou.



Foto: Assis Fernandes/ODIA

Diane comentou ainda que o centro se chamará Joel, em homenagem a um adolescente que morava no abrigo mais faleceu em 2015. “Joel tinha paralisia cerebral, ele morou conosco quatro anos. Costumávamos falar que todo mundo que cuidava dele se tornava melhor. Infelizmente, ele faleceu em 2015, quando sofreu um infarto”, contou emocionada.

O Secretário do Sasc, Zé Santana, conta que as melhorias no abrigo não foram apenas nas estruturas físicas do prédio. “O prédio ganhou instalações elétricas e hidráulicas, além de teto, piso, e pintura nova. Mas não só isso, agora os menores que virão para o abrigo terão acolhimento psicopedagógico, psicossocial, e todo o acompanhamento para que possam ter um bom encaminhamento social e conseguirmos suprimir o máximo a ausência familiar”, explicou.

Foto: Assis Fernandes/ODIA



Maria Luiza de Moura, juíza titular da 1ª Vara da Infância e da Adolescência responsável pela determinação de interdição do abrigo, esteve presente no evento de reinauguração. “Esse abrigo é necessário para o Estado, temos muitos jovens e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade precisando de apoio. Vamos receber o prédio hoje, e depois do aval da equipe do juizado, poderemos colocá-lo em funcionamento”, afirmou.

A promotora da 1ª Vara infância e Juventude, Joselice Nunes, acompanhou de perto a reabertura do abrigo. “Nosso papel além de fiscalizar, é aplaudir quando algo dar certo. Temos aqui um novo centro com condições mínimas para funcionar. Com a reforma, o abrigo teve uma boa recuperação de estrutura. Ainda não é o ideal. Sabemos de todas as dificuldades, mas todos os requisitos mínimos foram atendidos”, disse.

Com a reforma, não apenas os jovens e adolescentes ganharam novos dormitórios. Os funcionários do abrigo que precisam dormir no local, como vigias e motoristas, também foram contemplados com dormitório e armários, o que não possuíam antes.

Nayara FelizardoGeici Mello