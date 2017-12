Agentes de trânsito planejam greve para próximo dia 05 em Teresina

Os agentes da Superintendência Municipal de Trânsito de Teresina (Strans) confirmaram possibilidade de adesão à greve nacional contra a reforma da previdência, prevista para próxima terça-feira (05), e seguir com movimentos específicos do setor nos dias 06 e 07. A categoria reivindica o plano de carreira, cargos e salários, além de exigir a mudança de nível médio para nível superior em novos concursos.

Os agentes pretendem apoiar a greve nacional e seguir o movimento por mais dois dias, com pautas específicas do setor. Foto: Arquivo ODIA

Segundo o agente de trânsito, Anderson Lopes, o prefeito de Teresina, Firmino Filho, afirmou que mesmo em crise o plano de carreira, cargos e salários dos agentes seria estudado. “A gente recebeu um uma resposta positiva do prefeito, e estava tudo bem. Porém, quando chegou no secretário municipal de administração, o processo parou. O prefeito disse que mesmo em crise, o plano seria estudado. Agora queremos uma resposta, e isso ninguém está nos dando”, afirmou.

Anderson ainda comenta que a categoria teve dois encontros com o secretário municipal de administração e recursos humanos (SEMA), Francisco Canindé, mas não tiveram nenhuma resposta oficial. “Tivemos duas reuniões com o secretário, mas saímos das duas sem nenhuma resposta. Segunda-feira (04), nos encontraremos novamente para tentar resolver esse impasse”, disse.

Se confirmado a adesão à greve, a categoria garante que os 30% de funcionamento no serviço serão respeitados durante os três dias, e não havendo êxito nas negociações, o movimento irá se prolongar por tempo indeterminado.

O Outro lado

Procurado pelo ODIA, a Prefeitura Municipal de Teresina (PMT), explicou que o Plano de Cargos e Carreiras dos agentes de trânsito está em avaliação na Secretaria de Administração, que está fazendo estudos completos da situação, pois todas as ações realizadas têm impacto na folha de pagamento e é preciso ser feito com cautela para que não seja ultrapassado os limites com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Greve Nacional

Programada para terça-feira (05), a greve geral irá acontecer em todo o país. Todos os setores, junto com as centrais sindicais prometem parar e protestar contra a reforma da previdência. Nesta quinta-feira (30), acontecerá uma reunião na sede da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado ( FETAG), para decidir a programação da terça-feira.

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Teresina (SINDSERM), Sinésio Soares, alerta sobre a importância da realização do ato nacional e municipal na próxima terça (05). “Nós temos que parar o Brasil para barrar a reforma da previdência, que faz parte de uma série de ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo. Essa reforma é o ataque mais brutal, por que além de perder uma série de direitos que nós tínhamos, inclusive com a consolidação das leis trabalhistas, vamos perder o direito de se aposentar, por que a expectativa de vida dos trabalhadores, com todos esses ataques, não permitirá chegar até o fim da vida funcional vivo", explica.



Maria Clara EstrêlaGeici Mello