Agente penitenciário morre e outro fica ferido em acidente na BR 135

Um agente penitenciário morreu e outro ficou ferido em mais um acidente na BR 135, conhecida como “Estrada da Morte”. Os agentes do COP (Comando de Operações Prisionais) estavam em missão, fazendo escolta de presos entre unidades prisionais.



O acidente ocorreu na manhã de hoje (9), próximo à cidade de Alvorada do Gurgueia. O agente Arimateia Barbosa veio a óbito, e o agente Emílio Cunha ficou ferido. Emílio foi resgatado e levado para um hospital da região.

Segundo o Sinpoljuspi (Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí), a viatura onde os agentes trafegavam capotou após sair da pista. “A viatura saiu da estrada e o motorista tentou retornar para pista. Nesse movimento acabou perdendo o controle do veículo”, explicou o presidente do Sinpoljuspi, José Roberto Pereira.

“A categoria hoje está de luto. É a primeira vez que isso ocorre no nosso estado, um agente penitenciário vir a óbito durante o trabalho”, lamentou o sindicalista.

“Não sabemos ainda se foi falha humana ou mecânica. O que sabemos é que esses profissionais são submetidos a uma carga de trabalho extenuante”, afirmou José Roberto. Segundo ele, são pouco mais de 20 profissionais que trabalham no COP, responsáveis por fazer escoltas e transferências de presos em todo o estado do Piauí. “As viagens não param, e as folgas são de apenas um dia na semana. Fora essa situação, hoje a gente só lamenta o que ocorreu”.

Karliete NunesAndrê Nascimento