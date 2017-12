Adolescente leva choque no fio de pisca-pisca e morre em Teresina

Iris Claudiene Vieira Braga, de 12 anos, morreu eletrocutada na Vila Mocambinho, zona Norte da capital. A tragédia aconteceu por volta das 19h deste domingo (17), enquanto a adolescente decorava a árvore de natal na casa de sua avó paterna. A menina foi socorrida pelos familiares e chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.



Iris Claudiene tinha 12 anos e estava cursando o 6º ano do Ensino fundamental. Foto: Reprodução/Facebook

Ela cursava o 6º ano do ensino fundamental na Unidade Escolar Pequena Rubim. Graça Campelo, professora de Iris, conta que os professores souberam da notícia por volta das 20h, do domingo. “A coordenadora da instituição nos avisou por meio do grupo do Whatsapp, ficamos muito abalados, porque ela era uma aluna querida por todos”, disse.

De acordo com a professora, vários amigos da menina foram até o local onde está acontecendo o velório, prestar uma última homenagem. “Além dos estudantes do Pequena Rubim, também estavam lá os estudantes do Felismino Freitas, que foi onde ela estudou anteriormente. Está todo mundo muito abalado”, afirmou.

O corpo da adolescente está sendo velado na casa da avó, local onde aconteceu o acidente. Segundo a professora, a família espera a chegada do pai de Iris, que não mora em Teresina, para fazer o sepultamento.

O corpo da menina chegou ao IML (Instituto Médico Lega) por volta das 21h de ontem e foi confirmada a causa da morte da adolescente por choque elétrico.

Nas redes sociais, pessoas se solidarizam com os familiares e mandam mensagens de apoio à família da menina.

Nayara FelizardoGeici Mello