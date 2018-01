Acidente entre ônibus deixa passageiros feridos no centro de Teresina

Um acidente envolvendo dois ônibus na manhã desta quarta-feira (10) está congestionando o trânsito no centro de Teresina. O acidente aconteceu por volta das 7h30min, no cruzamento da Avenida Frei Serafim com a rua Coelho de Resende. Samu (Serviço de Atendimento Móvel), Policias Militares, corpo de bombeiros estão no local.



Acidente na avenida Frei Serafim deixa trânsito mais lento no centro de Teresina. Foto: Moura Alves

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente foi causado por uma colisão lateral entre os dois coletivos, o 610- Monte Castelo, com o Timon/Shopping. Parte dos passageiros que estavam dentro dos ônibus sofreram ferimentos leves. Não houve vítima fatal.

De acordo com o HUT (Hospital de Urgência em Teresina), entre os feridos está uma mulher grávida de 13 semanas, que sofreu trauma abdominal e uma pancada na cabeça. Foi realizado um ultrassom, e aparentemente está tudo normal. Ao todo 14 passageiros ficaram feridos, e ficarão em observação no hospital por seis horas.

Com a colisão, o para-brisa do ônibus 610- Monte Castelo quebrou e sacou fora, espalhado vidro por todo local. O outro coletivo envolvido no acidente, além de ter a lateral amassada , também ficou com os vidros das janelas quebradas.

Por conta do acidente, o trecho entre os cruzamentos da Avenida Frei Serafim com a rua Pires de Castro e Coelho de Resende, está interditado no sentido leste-centro. Para ter acesso ao centro da capital, os motoristas que trafegam nesse sentido devem fazer o retorno na Pires de Castro, o que está deixando o trânsito mais lento.



Bombeiros prestam socorros aos passageiros dos ônibus. Foto: ODIA





Ônibus Timon/Shopping. O acidente aconteceu entre o cruzamento da Av. Frei Sefarim com a rua Coelho de Resende. Foto: Moura Alves/ODIA

Nayara FelizardoGeici Mello