90% das cirurgias realizadas no HUT são em vítimas de acidente de trânsito

Os acidentes envolvendo motocicletas continuam liderando o ranking de atendimentos no Hospital de Urgência de Teresina (HUT), representando 17% do total de entradas. Dados do HUT apontam ainda que lá são realizadas mais de 800 cirurgias ortopédicas por mês e cerca de 90% desses procedimentos são em pacientes vítimas de acidentes de trânsito, sobretudo por causa de motocicletas.

Para não fazer parte da estatística, a vendedora Cláudia Lima conta que não utiliza moto sem usar o capacete. Outros itens de segurança que ela toma cuidado são a viseira já no próprio capacete e uma jaqueta, que a protege dos raios solares e pode evitar arranhões caso ocorra uma queda. Além disso, Cláudia ressalta que faz diferença comprar um capacete adequado para o tamanho da cabeça. “É importante saber que caso ele esteja folgado, é provável que ele não vai funcionar da maneira que tem que ser se vier a ter um acidente”, aponta.

Para Cláudia, um dos principais motivos de acidentes nas vias da cidade é o desrespeito entre motociclistas e motoristas de veículos de quatro rodas. No entanto, a vendedora defende que ambos têm direitos iguais no trânsito, mas os motociclistas saem prejudicados. Ela acredita que o respeito mútuo faria o trânsito fluir de forma mais pacífica.

“Mal o sinal abre e já estão buzinando para quem tiver na frente; às vezes, a gente fica em um espaço e eles ficam buzinando para a gente sair do meio. Como a gente é um transporte, que eu chamo de nu – é mais exposto a tudo, é o jeito a gente se sujeitar porque não vai ficar no trânsito discutindo”, critica.

Já quem trabalha transportando outras pessoas precisa ter cuidado redobrado, como é o caso dos mototaxistas. De acordo com Marcos Rocha, mototaxista há 12 anos, motoqueiros são os personagens mais frágeis do trânsito e não dispõem de quase nenhuma segurança, apenas do capacete. Marcos conta que já se envolveu em acidentes, mas foi apenas uma queda.

Letícia Santos - Jornal O Dia