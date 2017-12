300 crianças carentes recebem presentes de Natal

Cerca de 300 crianças, de cinco a seis anos, da Creche Anita Ferraz e da Fundação Padre Antônio Dante Civiero (Funaci), ambas na zona Leste de Teresina, receberam brinquedos arrecadados pela campanha Natal Natureza, realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semam). A solenidade de entrega aconteceu ontem (05), na Funaci, no bairro Socopo.

Mais do que arrecadar presentes, a campanha visa chamar a atenção para a conservação da natureza. Por meio da ação, o Natal Natureza mobilizou escolas da rede privada de ensino e empresas para incentivar seus estudantes e funcionários a doarem brinquedos em troca de mudas de plantas.



Crianças de instituições da zona Leste foram presenteadas (Foto: Moura Alves/O Dia)



“As escolas recebem o Papai Noel com essas mudas, falamos sobre a necessidade do clima, da vegetação, da importância de cuidar das árvores. E à medida que ele entregava a plantinha, as crianças contribuíam com presentes novos, que transferiremos para crianças menos abastardas”, explicou o secretário da Semam, Olavo Braz.

A campanha vem sendo organizada por meio do Núcleo de Educação Ambiental (NEA) da Semam, conforme a Lei Municipal 2.475/1996, que estabelece a realização do Natal Natureza dentro do calendário de atividades de educação ambiental do órgão, como forma de estimular o comportamento solidário e o respeito ao meio ambiente. As crianças da Funaci e da Creche Anita Ferraz foram as primeiras beneficiadas com os presentes.

“Este ano, estamos trabalhando com as crianças dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e de comunidades carentes de Teresina, porque temos o conhecimento de que a transformação se dá na infância. À medida que a criança absorve a diversidade, a liberdade, ausência de preconceito e a tolerância na sua memória, quando vira adulto é uma coisa resolvida”, enfatizou Olavo.



Foto: Moura Alves/O Dia

O secretário destacou ainda a importância de trabalhar assuntos sociais e afirma ter pensado nisso desde a organização à entrega dos presentes. “O Papai Noel desse ano é negro, para fazer uma aproximação com questão da cor e quebrar o estereótipo de que o Papai Noel é branco, loiro, de cabelos brancos. Ou seja, além de usar a roupa verde, associando à natureza, é um homem negro para ensinar as crianças a respeitar o próximo, independentemente da cor dele”, afirmou.

Para a diretora da Funaci, Evania Rodrigues, a iniciativa é muito importante. “Essa conscientização do meio ambiente contribui para que possamos preparar nossas crianças para um futuro. Foi a semana toda a gente falando sobre o verde, o lixo, as plantas, para que tivesse noção de conservação do meio ambiente. E receber esses presentes significa muito para nossas crianças, porque são crianças de meio urbano, mas que são vulneráveis a determinadas situações”, destaca.

O pequeno João Vitor tem seis anos, ganhou um caminhão e afirma ter ficado muito feliz. “Gostei muito do Papai Noel, queria muito ganhar um presente de Natal”, disse. No total, a campanha foi realizada com oito escolas privadas e algumas outras empresas, recebeu 1.800 presentes e doou mais de 2.000 mudas. O encerramento do Natal Natureza acontece na Praça dos Orixás, no dia 16 de dezembro, às 17h, com a entrega de brinquedos aos mais de 270 alunos de três CMEIs situadas no entorno do Parque Lagoas do Norte.

Karoll Oliveira - Jornal O Dia