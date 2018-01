“São juros de 100%”, revela feirante sobre taxas cobradas na Nova Ceasa

A nova administração da Ceasa reajustou os valores dos contratos de locação do espaço e os comerciantes estão insatisfeitos com a situação. Para eles, os valores são abusivos, apesar de atestarem as melhorias estruturais trazidas pela atual gestão. Desde maio, o serviço de distribuição de alimentos está sendo administrado pela empresa privada Brasil Fruit, em modelo de Parceria Público Privada (PPP).

A frutista Yilma da Silva, que trabalha há 16 anos na Ceasa, está insatisfeita com as cobranças. “Teve muitas melhoras. Mas, o que todo mundo tem reclamado até agora é esse valor cobrado”, conta. Ela reclama também do aumento das taxas semanais cobradas dos feirantes. “O valor semanal aumentou muito. É cobrado 50% em cima, antes eu pagava R$ 56, agora cobram R$ 115,38”, revela.



Yilma confessa que a nova gestão fez melhorias no local, mas as taxas estariam altas. Foto: Moura Alves/ODIA



O feirante Isaac Peterson destaca ainda os altos valores dos juros. “São juros de 100%. Se não pagar na segunda, por exemplo, paga o dobro no outro dia. E pra gente tirar essa quantia, em valor de comércio, com as vendas baixas, fica muito difícil”, conta.

Outro lado

Sobre a transição entre os termos e a administração da Nova Ceasa, o advogado da empresa, Charles Max, explica que houve uma reunião com os permissionários para apresentar os valores do contrato de locação. “Existia um termo de permissão de uso; no caso, os feirantes, lojistas, eram chamados de permissionários. Hoje, esse termo não existe mais na Nova Ceasa. E sim, o contrato de locação”, explica, acrescentando: “não existe mais os permissionários, existe uma concessionaria”.

Sobre os valores, Charles Max justifica. “Explicamos a todos que houve um estudo de mercado, por metro quadrado. Mostramos o contrato de locação, não é mais taxa que estamos aplicando a eles [lojistas]. Além disso, houve muitas mudanças feitas na infraestrutura, segurança e qualidade dos produtos”, afirma.

Manifestação

As reclamações feitas pelos lojistas da Nova Ceasa culminaram em uma manifestação realizada na terça-feira (2) no Palácio de Karnak. Os manifestantes reclamaram dos altos preços cobrados, dos horários estabelecidos e das baixas vendas recorrentes das mudanças feitas pela nova administração.

Por sua vez, o advogado da empresa reafirmou sua opinião sobre a manifestação, que ele considera inexpressiva e irregular. “Recebemos informações que haviam pessoas que não eram permissionárias, novos lojistas, no movimento. Não ignoramos que alguns lojistas não insurgiram sob essa nova revogação”, responde.

Virgiane PassosGabrielle Alcântara