Zuckerberg promete corrigir ‘muitos erros’ do Facebook

O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, prometeu que em 2018 irá reparar “muitos erros” da rede social , além de proteger os usuários de fake news, ataques cibernéticos e abusos.

“A cada ano me proponho o desafio de aprender algo novo, e neste centrarei o trabalho do Facebook em resolver assuntos muito importantes como proteger nossa comunidade de abusos e ataques odiosos, defendê-la diante da ingerências de outros países, e assegurar que o tempo dedicado ao Facebook é bem empregado”, anunciou Zuckerberg nesta quinta-feira (4).

O jovem executivo admitiu que o Facebook comete diversos erros, tanto que no ano passado, a rede social foi acusada de não lutar de forma efetiva contra alguns conteúdos, como discursos de ódio, disseminação do terrorismo e as fake news.

Embora Zuckerberg não tenha anunciado nenhuma mudança drástica na rede social, ele anunciou que está investindo em dois projetos para combater as “notícias falsas” no Brasil, já que 2018 é ano de eleições presidenciais.

As propostas anunciadas pelo criador do Facebook são muito diferentes daquelas de anos anteriores, quando ele se prometeu a aprender mandarim, ler dois livros por mês e viajar nos estados norte-americanos que ele nunca visitou.

Isto É