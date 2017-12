Whatsapp cai em todo o país e piauienses fazem piada no twitter

O aplicativo de mensagens instantâneas Whatsapp esteve fora do ar desde às 15h50 desta quinta-feira (30). A causa da instabilidade para parte dos usuários do aplicativo ainda não foi divulgada pelo Facebook, empresa que detém os direitos do Whatsapp. Cerca de uma hora depois dos primeiros relatos de instabilidade, as mensagens voltaram a ser enviadas.



Segundo o site Down Detector, utilizado para registrar falhas em serviços por usuários, o Whatsapp teve um aumento no número de queixas na tarde de hoje. De acordo com a página, usuários do aplicativo relataram instabilidade em diversas regiões do planeta, como América do Sul, Europa e parte dos Estados Unidos.

No entanto, o que é incômodo para alguns, para outros é apenas mais uma oportunidade de criar piadas nas redes. A queda do aplicativo, que é um dos mais utilizados pelos jovens piauienses, causou estardalhaço no Twitter. Alguns usuários utilizaram a queda do aplicativo para fazer memes, já que essa não é a primeira vez que o aplicativo sai do ar no Brasil. Até o Youtuber piauiense Whindersson Nunes fez piada com a reclamação dos usuários na sua página oficial. Veja:

Já outros usuários falaram da migração de massa dos usuários do Whatsapp para o Telegram, um dos principais concorrentes do aplicativo no Brasil.









Nathalia Amaral