WhatsApp Beta ganha atalho de conversas e favoritos no Android; saiba usar

WhatsApp Beta recebeu uma atualização para a versão 2.17.277 que trouxe suporte a atalhos no ícone do app para Android. Agora, ao pressionar a imagem do mensageiro na tela inicial do celular, o usuário tem acesso a funções como câmera, mensagens marcadas e nova conversa – recursos que tornam a experiência de chat mais rápida.

A nova ferramenta, que lembra o 3D Touch do iPhone (iOS), só funciona em celulares atualizados com Android 7, versão que está presente em apenas 11,5% de todos os smartphones Android no planeta. No entanto, é possível contornar essa limitação e simular a opção utilizando launchers que personalizam o telefone, como o Nova Launcher e o Action Launcher. Confira, neste tutorial do TechTudo, o passo a passo de como usar os atalhos inéditos do WhatsApp.





Passo 1. Para ter acesso aos ícones, o usuário deve assinar a versão beta do WhatsApp na Google Play Store. Basta acessar a página de download do aplicativo e entrar no programa de testadores. Confira como fazer isso em detalhes neste tutorial.

Passo 2. Após atualizar a versão beta do WhatsApp, toque e segure sobre o ícone do app na tela inicial do Android.

Passo 3. Observe que um menu será aberto com as seguintes opções:

Câmera – Selecione este item para ir direto para a tela de captura de fotos e vídeos do WhatsApp. Ao fim, o usuário poderá adicionar texto, figurinhas e desenhar antes de enviar para um contato ou publicar no Status.

Mensagens Marcadas – O WhatsApp permite que o usuário marque uma mensagem como favorita em uma conversa. Agora, com os atalhos de ícone, é possível acessá-las diretamente da tela inicial do sistema, sem ter que passar pela navegação interna do app.

Nova conversa – Se quiser começar uma conversa com um contato, basta tocar nesta opção no atalho do ícone. O WhatsApp será aberto na tela de contatos para que o usuário selecione com quem bater papo.

Passo 4. Se quiser fixar algum desses atalhos na tela inicial do Android, basta pressionar o dedo longamente sobre a opção desejada e arrastar para algum espaço vazio. Assim, sempre que quiser acessar aquela função, é só tocar no ícone correspondente a ela.

Pronto! Agora você já sabe como usar os novos atalhos do WhatsApp no Android 7.

TechTudo