Vivo lança fibra ótica em Teresina, mas só 26 bairros são contemplados

A Vivo lançou nesta terça-feira (19), em Teresina, sua rede de internet 100% fibra ótica, tecnologia de última geração, que, segundo a empresa, permite garantir ao usuário o aproveitamento quase integral da velocidade contratada, diferente do que ocorre com os outros tipos de conexão. O evento ocorreu num hotel da capital, e reuniu jornalistas, gestores públicos e executivos da empresa, que faz parte do grupo Telefônica S.A..

A empresa diz estar realizando um investimento de R$ 35,2 milhões na implantação da rede de fibra ótica em Teresina, atendendo 26 bairros nesta primeira etapa, o que corresponde a 66 mil domicílios aptos a receber a conexão, além de 21 mil empresas.

Inicialmente, a operadora está disponibilizando 30,5 mil ligações.

O serviço já está disponível para quem mora no centro, Acarape, Aeroporto, Cabral, Ilhotas, Mafuá, Marquês, Matinha, Morro da Esperança, Piçarra, Pirajá, Porenquanto, Vila Operária e nas imediações da Avenida Frei Serafim.

Em janeiro, a rede de fibra da Vivo também estará disponível no Ininga, Horto, Fátima, Jóquei, Noivos, Planalto, São Cristóvão, São João e Zoobotânico. E até abril a empresa pretende disponibilizar o serviço para outros três bairros: Piçarreira, Santa Lia e Morada do Sol.

De acordo com Ricardo Vieira, diretor da Vivo na região Nordeste, ainda não há um prazo para que a cobertura da rede de fibra seja ampliada para outros bairros da capital, mas a empresa fará estudos constantes no sentido de verificar o momento mais oportuno para futuras expansões.

Ricardo Vieira, diretor da Vivo na região Nordeste (Foto: Cícero Portela / O DIA)

"Nós mapeamos primeiro os bairros onde já tínhamos identificado uma demanda reprimida, pela análise de mercado que fazemos, inclusive do que a concorrência cobre hoje", destaca o diretor, que não descarta a implantação do serviço em outras cidades do estado num futuro próximo.

Além da internet de ultra velocidade, a Vivo também lançou pacotes de TV por assinatura e de telefonia fixa. Além disso, a empresa vai oferecer combos que incluem os três serviços, bem como a telefonia móvel.

Como oferta de lançamento, ao adquirir o Vivo Fibra, o usuário ganhará, por doze meses, o dobro da velocidade contratada. Na aquisição do Vivo Fibra 50 mega, por exemplo, – no combo com TV e telefonia fixa – a internet sairá por R$ 99,99 e o cliente terá uma banda larga de 100 mega por um ano.



Pacotes

A Vivo oferece cinco planos de banda larga em planos independentes, ou seja, que não fazem parte de combos.

As velocidades variam de 25 Mbps a 300 Mbps, com mensalidades que vão de R$ 119,99 a R$ 244,99, respectivamente.

Confira a seguir os valores de todos os planos:

Cícero Portela