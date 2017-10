Stranger Things: famosa série da Netflix ganha game mobile

Stranger Things: The Game é um jogo gratuito lançado para iOS e Android baseado na popular série do Netflix que terá uma segunda temporada em 27 de outubro. O game conta com um estilo retrô 16 Bits que lembra clássicos do Super Nintendo e parece ter alguma inspiração de títulos como The Legend of Zelda. A história é uma reinterpretação dos eventos mostrados no seriado, porém, de uma maneira um pouco mais resumida. Além disso, o título ainda destaca alguns dos momentos mais emocionantes da saga.

O game coloca o jogador em diversas situações já vistas com trechos de ação, perseguição e stealth. Será possível também explorar vários locais da cidade fictícia de Hawkins como a floresta de Mirkwood e o laboratório secreto que começou tudo. Ainda será possível visitar o "mundo invertido", sempre tão presente na história. Cada personagem tem habilidades diferentes. Lucas, por exemplo, é capaz de disparar com seu estilingue. Já Nancy pode desferir golpes com um bastão de beisebol e Hopper, por sua vez, nocauteia a todos com socos.



Stranger Things: The Game reimagina eventos da série com visual retrô no iPhone, iPad e Android (Foto: DIvulgação/BonusXP)

Stranger Things: The Game traz um nível de dificuldade Classic, semelhante aos jogos de antigamente, personagens secretos, uma coleção de VHS para completar e colecionáveis como Gnomos e Eggos (waffles congelados), que desbloqueiam clipes inéditos da segunda temporada. Quando terminar a aventura, você também poderá comparar seu tempo com o de seus amigos.

A série

A segunda temporada da série Stranger Things estreia em 27 de outubro, daqui a pouco mais de três semanas, na Netflix. Seguindo o costume do serviço de streaming, todos os episódios serão disponibilizados no mesmo dia. Como a data de lançamento é muito próxima do Halloween -- também conhecido por aqui no Brasil como o "Dia do Saci" --, que é comemorado no dia 31 de outubro, foi revelado um novo pôster da série na última segunda (2), que é claramente inspirado na celebração, que sempre contou com abóboras como um de seus principais símbolos.



Pôster da 2ª temporada da série lançado dia (02). Foto: Divulgação

Para quem não está por dentro, esta é a sinopse oficial da segunda temporada de Stranger Things: "É o ano de 1984 e os cidadãos de Hawkins, Indiana, ainda estão se recuperando dos horrores do Demogorgon e dos segredos do Laboratório de Hawkins. Will Byers foi resgatado do Mundo Invertido, mas uma entidade maior e mais sinistra ainda ameaça os que sobreviveram."



Tech Tudo