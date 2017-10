Qualcomm anuncia o primeiro teste 5G do mundo em um smartphone

A Qualcomm anunciou nesta terça-feira (17) que conduziu, com sucesso, o primeiro teste do mundo de uma conexão 5G em um dispositivo móvel. O teste se deu nos laboratórios da fabricante em San Diego e foi revelado durante o 4G/5G Summit, que acontece em Hong Kong nesta semana.

O teste se dá um ano após a fabricante ter anunciado o seu chipset Snapdragon X50 5G NR. Segundo a companhia, o X50 alcançou velocidades de até 1 gigabit por segundo, muito superior a velocidade quando comparada às redes sem fio 4G LTE que são usadas pelos smartphones de hoje.

Cristiano Amon, vice-presidente executivo da Qualcomm Technologies, também apresentou o design de referência para os smartphones 5G que serão usados para testes com fabricantes de aparelhos nos próximos dois anos. O aparelho exibido pelo executivo trazia um design semelhante aos smartphones mais recentes, com tela infinita.



Ilustração dos tipos de conexão. Os aparelhos de telefonia moveis estão sendo produzidos para serem compatíveis ao 5G. Foto: Reprodução

"Esse marco histórico e nossa referência de design para um smartphone 5G mostra como a Qualcomm Technologies está conduzindo os dispositivos móveis 5G NR para melhorar a experiência da banda larga móvel para consumidores ao redor do mundo", pontuou Amon.

A fabricante de chips prometeu que o lançamento comercial de smartphones 5G deve começar a chegar ao mercado na primeira metade de 2019. Trata-se de um prazo relativamente agressivo tendo em vista que a indústria da tecnologia sem fio concorda, em parte, com o prazo de 2020 para disponibilizar a tecnologia ao mercado.

A expectativa é que a próxima geração de tecnologia celular com conexão ultrarrápida irá abrir as portas para níveis sem precedentes de velocidade e resposta. Com ela, a indústria espera alimentar um novo espectro de produtos e serviços que incluem avançados carros autônomos, robôs domésticos, serviços inerentes à Internet das Coisas e serviços de missões críticas. A expectativa é que a nova velocidade de conexão eleve o mercado para a cifra de 12 trilhões de dispositivos conectados até o ano de 2035.

"Nós estamos saindo dessa época entre os 'Gs' e entrando nessa nova era do 5G. Temos muito trabalho adiante, mas é uma das oportunidades mais excitantes que já tivemos na indústria mobile", diz Cristiano Amon.

Para ele, a economia digital começa com os computadores pessoais, mas chega de fato ao seu age com o smartphone. "São 7,5 bilhões de conexões na indústria de hoje. É a maior plataforma feita pela humanidade, e não há dúvida de que mudou tudo. E quando pensamos em 5G, é isso que levará para o próximo nível", assinala.

"O 5G será uma das transições mais significativas que nós teremos na nossa indústria. Será como a eletricidade, em alguns anos nós não teremos mais uma discussão sobre os casos de uso, nós iremos apenas assumir que está lá, porque tudo estará de fato conectado a nuvem e é um tempo realmente animador para a indústria", prevê o executivo.

Terra