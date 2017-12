Nova tecnologia deixa Pokémon GO em tamanho real

Realidade aumentada já é divertido demais no universo dos games. Agora imagine isso aperfeiçoado de modo a você praticamente “tocar” os personagens. Pois é mais ou menos isso que acontece com a tecnologia AR+, que agora desembarca em Pokémon GO.



A realidade aumenta permite que o usuário veja os itens do jogo "fora" da virtual, ou seja no lugar onde o usuário está. Foto: Reprodução

Até agora, os Pokémon apenas apareciam na frente de sua câmera do smartphone, mas com a AR+ você pode se aproximar deles e visualizá-los em tamanho real. Imagine a cena: você encontra um Pokémon em uma praça e ele aparece na tela em tamanho real.

Mas a tecnologia AR+ traz outra novidade: o Pokémon pode se assustar com sua presença e fugir! O segredo aqui é observar uma barra que aparece em cima do Pokémon: se vier com cuidado e não chegar rápido demais, ele não foge.

Quanto mais próximo você estiver do Pokémon para capturá-lo, mais chances terá de receber bônus como Great e Excellent. Aliás, agora temos um novo tipo de bônus chamado Expert Handler, que dá mais XP e mais Stardust.

Essas novidades todas chegam agora neste finzinho de ano e trazem a possibilidade de você encontrar um Pokémon Gelo & Água da região de Hoenn.

