Mineirão formaliza candidatura para sediar final da Libertadores

O estádio do Mineirão é candidato a receber a final da Copa Libertadores que, de acordo com estudos da Conmebol, será decidida em jogo único nos próximos anos. Nesta terça-feira, a gerente de Relações Institucionais do estádio, Ludmila Ximenes, e o presidente da Federação Mineira de Futebol, Castellar Guimarães Neto, apresentaram a candidatura ao presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, em Assunção, no Paraguai.





Estádio do Mineirão foi um dos utilizados na última Copa do Mundo. Foto: Pedro Vilela/Getty Images

O Mineirão foi o primeiro estádio brasileiro a formalizar candidatura para receber a decisão. A cidade de Quito, capital do Equador, também demonstrou interesse no jogo. Um dos argumentos apresentados pelos representantes do Mineirão é financeiro. O estádio foi palco da maior receita da história da Copa Libertadores, na final entre Atlético-MG e Olimpia, em 2013, com renda de 14.176.146,00 reais. “No Mineirão é possível agregar novos conteúdos à partida, como mega shows e fan fests”, disse Ximenes.



