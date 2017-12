Instagram muda e agora 'obriga' você a ver fotos; entenda

O Instagram começou a mostrar no feed dos usuários um novo tipo de conteúdo vindo de contas que não são seguidas. Marcados com o rótulo “Recomendado para você”, os posts são exibidos no fim da rolagem, ao terminar de ver as publicações do dia. A novidade é similar ao que já existia na aba Explorar, porém gerada somente a partir de curtidas de perfis seguidos.





Instagram já mostra posts recomendados para usuários brasileiros. Foto: Reprodução

Segundo o site TechCrunch, a função já está liberada para todos os usuários do aplicativo em smartphones Android e iPhone (iOS). Alguns usuários brasileiros já veem as postagens recomendadas no aplicativo, mas a rede social ainda não se manifestou sobre a novidade.

Essa é a segunda vez em menos de um mês que o Instagram apresenta um recurso para descobrir conteúdo novo no feed. Há cerca de duas semanas, a rede social passou a permitir seguir hashtags além de perfis. Com isso, a plataforma abriu espaço para acompanhar temas de interesse do usuário, e não apenas pessoas ou marcas. A diferença para os posts recomendados é que a novidade mais recente parece ser obrigatória.

Não há uma maneira de cancelar o recebimento de posts sugeridos, ao menos, por enquanto. Segundo a página de ajuda do Instagram, a única maneira de remover posts recomendados é abrindo o menu e tocando em “Ocultar” (hide). A ação, porém, esconde a publicação temporariamente. Mais tarde, o usuário continua vendo fotos e vídeos de contas que não são seguidas.



Tech Tudo