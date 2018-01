O Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, chega hoje (11) em Teresina para participar do lançamento do programa ‘Internet para Todos’, que visa garantir conexão em alta velocidade no Estado. A vinda do Ministro é resultado de uma articulação do deputado Júlio César, que é do mesmo partido que Kassab, o PSD.

Foto: Pedro Ladeira/FolhaPress

Segundo o deputado, o programa estava previsto para atender apenas 50 municípios do Piauí em sua primeira etapa. “Fizemos um apelo para estender para 128 municípios, na zona urbana e na zona rural, porque o governo do estado, através das PPPs, já vai estar disponibilizando internet em 96 municípios”, explicou. Júlio César.

A expectativa é que com o programa ‘Internet para Todos’ atenda os 224 municípios tenham acesso à internet de alta velocidade até julho deste ano. A intenção é que as prefeituras tenham acesso fácil e de baixo custo, sem comprometer o orçamento municipal. O governo federal, segundo o Ministério, já investiu cerca de R$ 2,7 bilhões no programa. O Internet para Todos é viabilizado pelo primeiro satélite brasileiro, lançado em 4 de maio de 2017 ao custo de R$ 2,7 bilhões. O satélite está estacionado a 36 mil quilômetros da Terra, na altura do Equador e tem vida útil de 18 anos.

O lançamento no Piauí acontece nesta quinta-feira (11) às 15h no auditório da Associação Piauiense de Municípios (APPM) e contará com a presença do governador Wellington Dias (PT), prefeitos, senadores, deputados federais e estaduais, e representantes da Anatel.

Ithyara Borges - Jornal O Dia