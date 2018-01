Burger King se torna isca para golpe financeiro no WhatsApp

Já nos primeiros dias de 2018, o Burger King se tornou isca para golpes no WhatsApp. De acordo com informações do DFNDR Lab, laboratório da PSafe especializado em segurança digital, pelo menos 350 mil usuários clicaram no link malicioso, que promete descontos na rede de fast food. No phishing, a pessoa recebe, pelo mensageiro, um link que traz uma pesquisa de satisfação sobre o atendimento nos restaurantes. O site promete que, após responder as perguntas e compartilhar a pesquisa com 30 amigos, a vítima será agraciada com um cupom de R$ 50 para gastar com lanches.

Clicar no link, porém, traz consequências que podem causar dores de cabeça aos donos da conta. Após finalizar as respostas e realizar um rápido cadastro, o celular é inscrito em serviços pagos de SMS e as vítimas são induzidas a baixar apps falsos que infectam o smartphone e o tornam vulneráveis a golpes financeiros.

Ainda de acordo com a DFNDR Lab, a assessoria de imprensa do Burger King confirmou que a promoção se trata de um golpe e reforçou que promoções verdadeiras são divulgadas somente por meio de promoções em seus canais oficiais, como site e Facebook, além dos cupons físicos.

Este é o segundo grande golpe no WhatApp utilizando o nome de uma multinacional famosa em menos de um mês. No final de dezembro, informações divulgadas pela Kaspersky Lab e publicadas com exclusividade pelo TechTudo, mostravam um outro crime, desta vez, utilizando a marca do Wallmart Brasil. Nele, prometia-se R$ 40 mil em prêmios na rede de lojas a varejo. Mais de 1,5 milhão de usuários caíram no golpe, que também instalava aplicativos perigosos no smartphone.

Além disso, essa não é a primeira vez que o Burger King tem sua marca envolvida em crimes digitais. Em 2016, um golpe muito parecido foi divulgado pela empresa de segurança digital ESET, onde usuários também eram enganados por uma suposta pesquisa de opinião que ofereceria, em troca, R$ 50 reais de desconto na compra de alimentos.

