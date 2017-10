Ataque de hackers contra Yahoo afetou 3 bilhões de usuários

O grupo Verizon, que controla o Yahoo, admitiu que 3 bilhões de contas de e-mail foram violadas durante um ataque de hackers em 2013. Isso representa toda a base de usuários do Yahoo. De acordo com a empresa, aquela foi a maior operação de hackers de todos os tempos e, até hoje, é difícil detectar completamente toda a dimensão do ataque.

O número apresentado pela Verizon é três vezes maior do que o Yahoo havia admitido no ano passado, quando dissera que 1 bilhão de e-mails tinham sofrido vazamento de dados. Segundo um comunicado oficial enviado à Securities and Exchange Commission (SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a constatação do tamanho do problema só foi acontecer depois da aquisição pela Verizon do Yahoo.

“Após a aquisição do Yahoo pela Verizon, e durante a integração, a empresa obteve recentemente novos dados de inteligência e agora acredita, após uma investigação com especialistas externos, que todas as contas de usuários do Yahoo foram afetadas pelo roubo de agosto de 2013”, afirmou a companhia em um post no seu blog oficial.

O Yahoo, que já foi uma das maiores empresas da internet, vendeu suas principais operações para a Verizon em um acordo fechado em junho por US$ 4,48 bilhões.

Isto É