Vítimas de agressão por arma branca atendidas pelo HUT aumentam 30%

O Hospital de Urgência de Teresina (HUT), registrou cerca de 550 atendimentos e 134 cirurgias no réveillon. Entre os procedimentos realizados, o que chama mais atenção foi o aumento nos casos de agressão física por arma branca (faca, facão, martelo, entre outros), superando, inclusive, o esperado para os acidentes de trânsito que geralmente são os mais comuns em feriados, ou períodos festivos.

No total, foram realizados 30 atendimentos às vítimas de agressão por arma branca, se comparado ao ano passado, esse número representa um aumento de 30%. O HUT atendeu ainda quatro casos por armas de fogo, 11 por espancamento. Além de 129 vítimas de acidentes de trânsito com moto, 9 com carros e 9 atropelamentos.

O diretor geral do HUT, Gilberto Albuquerque, explicou que esse aumento com relação às agressões físicas tem preocupado bastante, pois são pacientes graves, que já chegam com risco iminente de morte. “Esses pacientes necessitam de um atendimento especializado e urgente, pois a maioria chega ao hospital com lesões graves que necessitam de intervenção cirúrgica”, afirmou.

Somente em 2017 foram atendidas 2.826 pessoas vítimas de agressão física, dentre as quais 1.385 foram vítimas de arma branca, 815 armas de fogo, 514 espancamentos e 112 outros meios. “Podemos verificar que dentre as agressões físicas a arma branca representa quase 50% do atendimento. E o que está nos chamando mais a atenção é que esse número está aumentando a cada ano”, alerta o diretor.

