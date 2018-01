Reeducação alimentar se torna mais fácil com acompanhamento profissional

Junto com o Ano Novo, surgem as promessas de iniciar dieta, começar a praticar exercícios físicos ou algo mais simples, como parar de tomar refrigerante. Muitos prometem mudanças para o Carnaval, mas após o período de folia, existe a tendência de abandonar a alimentação saudável e a prática de exercícios.

Segundo a nutricionista Vanessa Passos, para ser efetiva, a mudança de hábitos alimentares deve ser gradativa, aonde, aos poucos, a pessoa retira da alimentação do dia aquilo que faz mal e realiza substituições. A recomendação é que o paciente procure um profissional para indicar como começar e qual a dieta ideal.

“Tem que ser feita a análise do paciente, tem que saber quais alimentos ele consome que são mais prejudiciais pra saúde dele, quais alimentos dos mais saudáveis que ele tem mais afinidade. Por exemplo, alguns pacientes têm consumo de refrigerante muito alto, então pode começar trabalhando isso”, explica Vanessa.





Foto: Arquivo ODIA

Quem deseja começar a reeducação alimentar, mas não quer esperar à ida a um nutricionista, pode iniciar comendo frutas e vegetais com os quais tem mais afinidade todos os dias, além de beber água frequentemente.

Outro ponto apontado por Vanessa Passos é que o paciente não exagere na dieta logo nos primeiros dias, pois isso desestimula a continuar. O ideal é procurar produtos baratos e que possam ser comprados próximo de casa, mas atendendo à necessidade da pessoa. Ela também recomenda uma alimentação com frutas plantadas no próprio quintal de casa.

Por ser um processo lento, a reeducação alimentar exige uma mudança de hábito. “As pessoas tendem a receber um plano alimentar e querer comprar coisas que viram na internet, que é inacessível. Pode até atingir o objetivo estético que é emagrecer, mas depois a pessoa não faz mais. Então, a recomendação é alimentação saudável com o que você tem disponível”, afirma.

Exercícios físicos

Em relação aos exercícios físicos, a educadora física Alice Ferreira esclarece que o primeiro passo é fazer uma avaliação física, em que deve ser visto a flexibilidade, fôlego, força muscular e composição corporal, com o intuito de acompanhar o progresso que virá com a prática de exercícios.

Para não forçar o corpo, a recomendação é que as práticas sejam iniciadas com exercícios leves e, antes de qualquer atividade física, deve-se alongar o corpo. “Comece com uma caminhada; depois de alguns dias, uma corrida de leve. Dançar é muito bom, mas tudo sabendo até onde o limite do seu corpo vai. Na medida em que o corpo vai se adaptando aos exercícios, pode-se incluir um abdominal, flexão, prancha, corrida horizontal”, indica a educadora física.

Para manter o ritmo após o Carnaval e não tornar a prática uma obrigação, a educadora física comenta que o ideal é realizar exercícios atendendo ao limite do corpo, conhecer cada exercício e para que serve e, principalmente, manter uma meta realista para ser alcançada

Virgiane PassosLetícia Santos