População reclama sobre falta de receita para remédios controlados

Moradores da zona norte reclamam sobre a falta de blocos para prescrição de remédios controlados nos postos de saúde da região. Segundo relatos, não é a primeira vez que o caso acontece. A denúncia ocorreu após moradora ir ao posto e não conseguir receita médica para receber o medicamento por falta dos blocos.

“Quando cheguei a enfermeira informou que para conseguir a receita, eu teria que ir ao CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), por que lá não tinha. Preciso tomar esses remédios e sem receita fica inviável. Já passei mal por conta da falta do remédio, então não posso arriscar”, relatou Nazaré Oliveira (74), que foi ao posto nessa manhã (15).

Em resposta, a Fundação Municipal de Saúde (FMS), por meio da assessoria, confirmou a falta de blocos e que o erro ocorreu por falta de numeração. “ Realmente tivemos um problema com o receituário azul, de classificação B, por um erro de numeração. Porém, desde o início de agosto estamos tentando reestabelecer o problema”.

De acordo com os dados da assessoria, grande parte do problema já foi resolvido, mas por conta do feriado regional, até o final da semana que vem todas as unidades de saúde estarão com todos os blocos repostos.

Maria Clara EstrêlaGeici Mello