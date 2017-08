Piauí registra aumento de 115,3% em casos de Chikungunya no Estado

O Piauí registrou uma redução de 13,3% nos casos de dengue, em relação ao mesmo período de 2016. De 01 de janeiro a 09 de agosto deste ano, foram 4.195 casos notificados em 120 municípios. Os dados foram apresentados pela Sala Estadual de Coordenação e Controle das Ações de Enfrentamento à Microcefalia, da Secretaria de Estado da Saúde.

Os municípios que apresentaram maior número de notificações da doença foram Teresina (2.010), São Raimundo Nonato (173), Pedro II (162), Floriano (161) e Oeiras (159). Na capital foram registrados três e em Piracuruca dois de casos de dengue com sinais de alarme.

Em relação à chikungunya, foram 4.114 casos notificados, em 88 municípios, registrando aumento de 115,3% em relação ao mesmo período de 2016. As maiores incidências de chikungunya por 100 mil habitantes foram registradas nas cidades de Cajueiro da Praia (1530,0), São Raimundo Nonato (1497), Várzea Branca (940,9), Luis Correia (740,9) e Arraial (663,8).

O supervisor do programa da dengue, Antônio Manuel Araújo, chama a atenção para o papel dos municípios nas ações de combate ao Aedes que “devem, em primeiro lugar, manter o controle do mosquito através das suas equipes de combate às endemias e dos agentes comunitários em saúde, identificando e eliminando focos em todos os imóveis do município, principalmente nos bairros com maior concentração de casos”.

Outra questão a ser efetivada pelo município, ainda de acordo com o coordenador, é buscar “envolver a população, porque em cada domicílio, se as pessoas não tiverem o devido cuidado, especialmente com os depósitos das águas armazenadas, mantendo os recipientes fechados, não conseguiremos controlar esse mosquito e também com as fossas porque o mosquito se reproduz também em água suja”, disse.

Os dados da zika apontam 137 casos notificados em 18 municípios. Os números da microcefalia registram 10 novos casos em 2017.

Da redação