89% das mulheres sentiriam alívio em ter controle do ciclo menstrual

Desequilíbrio hormonal, oscilações de humor, cólica e diversos sintomas da tensão pré-menstrual fazem parte da vida de 85% das brasileiras, com idades entre 18 e 35 anos, ouvidas pelo Instituto Datafolha e que afirmaram menstruar todos os meses. A pesquisa foi realizada pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) em parceria com a Bayer e ouviu 2.004 mulheres de oito capitais brasileiras - Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo- , com o objetivo de identificar os hábitos de saúde e opiniões sobre menstruação entre as mulheres nesta faixa etária.

A saúde interfere na saúde e na rotina da mulher, segundo o especialista. Foto: Divulgação

Entre as mulheres que gostam de menstruar, 25% dizem considerar a menstruação algo natural, entendem que isso indica que não estão grávidas (24%) e, ainda, enxergam como uma forma de limpar o corpo (10%). No entanto, não menstruar não significa que o organismo está doente.

“Deixar de menstruar ou manipular o ciclo significa que o organismo não está saudável ou limpo? A menstruação deve ser usada como principal prova da inexistência de uma gravidez? A resposta é não”, explica Dr. César Fernandes, presidente Febrasgo.

Para o ginecologista e obstetra dos hospitais Albert Einstein e São Luiz, Dr. José Bento, a menstruação é um fenômeno da mulher moderna e traz consequência para sua saúde e rotina. "As mulheres não foram feitas para menstruar e sim para engravidar. Na selva, por exemplo, não existe menstruação, se uma fêmea menstruasse seria comida pelas formigas e chamaria atenção dos predadores, por causa do sangue menstrual”.

Entre as consequências para a saúde feminina, o ginecologista aponta a anemia como o principal problema. “Uma mulher chega a perder 100 ml de sangue por mês, isso no final de um ano representa quase duas transfusões de sangue, e faz com que 30% das mulheres brasileiras sejam anêmicas por causa da menstruação. [...] As mulheres sofrem com a menstruação e não querem mais menstruar, mas elas foram ensinadas de que a menstruação é uma coisa boa", explica o médico.

Por exemplo, uma mulher que menstruou aos 12 anos e ficou grávida pela primeira vez aos 30 anos, passou 18 anos de sua vida menstruada. Foram, aproximadamente, 234 ciclos menstruais e 1.170 dias sangrando. No final de um ano essa mulher perdeu 1,2 litros de sangue e obrigou seu organismo a trabalhar para produzir mais sangue para suprir a necessidade do organismo. Em 18 anos de menstruações ininterruptas o volume de sangue perdido chega a 21 litros.

Adriana Magalhães