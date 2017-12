Ministro assina convênio e autoriza repasse de R$ 3,4 mi para Teresina

O Ministro da Saúde, Ricardo Barros, chega a Teresina nesta sexta-feira (08) para assinar o convênio que autoriza o repasse de R$ 3.400.000 em recursos para a construção do Centro de Atenção à Saúde da Mulher na Capital. Na ocasião, o prefeito Firmino Filho (PSDB) também irá autorizar o processo de licitação da obra.

De acordo com o presidente da Fundação Municipal de Saúde (FMS), o novo centro irá permitir maior atenção às mulheres e terá como público alvo as mulheres a partir da adolescência (14 anos) até a terceira idade. “A pretensão do município de Teresina é possibilitar o mais rápido possível a execução da obra em prol da saúde da mulher”, diz o presidente da FMS, Sílvio Mendes.

Ministro chega em Teresina nesta sexta-feira (8). (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)



O novo centro, que funcionará em um anexo do Lineu Araújo, deve se tornar um espaço de referência no atendimento à população feminina, oferecendo tratamentos e exames especializados. Durante o evento, o Ministro da Saúde receberá ainda o software desenvolvido pela FMS para o sistema online de regulação de consultas e exames.

A ideia é que a experiência bem-sucedida se torne um projeto piloto para aplicação em outras regiões do país. Na oportunidade, Ricardo Barros participará ainda do evento alusivo ao Dia D de Combate à Dengue, que acontece no Parque Lagoas do Norte. Esta é a segunda vez que Ricardo Barros vem a Teresina.

Em fevereiro, o ministro visitou hospitais e a maternidade Evangelina Rosa, quando anunciou um investimento de R$ 94 milhões para a estruturação da saúde no Piauí, principalmente, na informatização total do sistema de saúde pública.

Ithyara Borges