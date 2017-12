Ministério da Saúde amplia acesso ao contraceptivo DIU no SUS

O acesso pelas mulheres ao contraceptivo dispositivo intra-uterino -conhecido como DIU- no SUS (Sistema Único de Saúde) foi ampliado a partir desta sexta (8), conforme portaria do Ministério da Saúde publicada no Diário Oficial da União.



Diu é considerado uns dos métodos contraceptivos mais seguro. Foto: Divulgação/TVJurê

De acordo com o documento, o DIU de cobre terá disponibilização feita pelos Estados, municípios e o Distrito Federal às maternidades integrantes do SUS, para "anticoncepção pós-parto ou pós-abortamento imediatas".

A portaria diz ainda que cabe ao governo federal financiar a aquisição dos medicamentos contraceptivos e insumos do Programa Saúde da Mulher. "Os recursos financeiros federais para execução do disposto nesta portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde."

"Os gestores estaduais, do Distrito Federal e municipais terão até 90 dias, a contar da data de publicação da portaria, para adequação da rede de atenção e das maternidades na oferta do DIU pós-parto e pós-abortamento imediato", diz o documento.

Folhapress