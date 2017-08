Médicos vão usar sistema online para descobrir leitos vagos em hospitais

Começou a funcionar esta semana um novo sistema de regulação de leitos entre os hospitais municipais de Teresina. O serviço faz uso da internet para organizar o acesso a leitos e transferências entre hospitais, o que agiliza e desburocratiza o processo.

O sistema funciona com uma equipe de dois médicos de plantão em cada turno que regulam via web todas as internações que acontecem no município, bem como os leitos ocupados nesses hospitais. Paralelamente, funciona a regulação de transferência entre hospitais, também em regime de plantão 24h, com dois servidores por turno atendendo toda a necessidade. “No momento em que um paciente é atendido em um hospital que não dispõe de leito ou numa UPA que não interna, ele é transferido para outro hospital do município com leito disponível e capacidade técnica de atender à patologia que ele apresenta naquele momento”, explica Vitória Urbano, gestora do Sistema Único de Saúde (SUS) em Teresina.

Toda a regulação é feita pelos profissionais de saúde do hospital e pela equipe de regulação da central. “O médico do hospital que precisa internar o paciente solicita através de formulário específico via web a internação, e já comunica ao regulador que não tem leito disponível para internar”, conta Vitória Urbano. “O regulador busca, dentro da nossa estrutura municipal, qual o hospital que tem leito disponível e capacidade de atender aquele paciente. Ele então comunica à central de transferência, que aciona os pontos de apoio, onde estão ambulâncias que vão realizar esta transferência”, diz a gestora.

Estes pontos de apoio estão em quatro hospitais do município: Hospital de Urgência de Teresina (HUT), Hospital da Primavera, Hospital do Satélite e Hospital do Buenos Aires. O motorista responsável é comunicado e se desloca para o hospital onde está o paciente, que é recebido em companhia de um técnico de enfermagem para acompanhá-lo durante o processo de transferência.

Segundo Vitória Urbano, a nova sistemática vem para agilizar o atendimento médico, uma vez que substitui o papel e telefone por um processo automatizado e em tempo real. “Além disso, todos os leitos estarão cadastrados no sistema. O hospital comunica a admissão e alta do paciente, e automaticamente o número será deduzido e somado de acordo com a ocupação, permitindo uma regulação direta via web”, afirma a gestora.

PMT