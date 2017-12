Lucirene Barbosa Carvalho Campos, residente em União, que fica a 65 Km de Teresina, está em busca de ajuda para concluir o tratamento de suas duas filhas, Francisca Valdene (19 anos) e Ana Vivian (13 anos). Desde que nasceram, as meninas possuem Epidermólise Bolhosa, uma doença de pele genética e não contagiosa, que se caracteriza pelo aparecimento de bolhas. Segundo a mãe, a família do pai das meninas possuem casos da doença.

A filha mais velha, Francisca Valdene, acabou desenvolvendo câncer de pele por causa da doença. Por conta disso, a adolescente teve que realizar uma operação neste mês e precisará realizar uma nova cirurgia em janeiro. “Infelizmente, uma doença acabou levando à outra, a Valdene acabou desenvolvendo pequenos tumores no braço e precisa ser retirado urgentemente. O problema maior é que só eu cuido das duas, então tenho que me virar para estar no hospital e cuidar da Ana”, explicou.

Mãe pede ajuda para custear tratamento das filhas com doença genética rara. (Foto: Arquivo Pessoal)



Lucirene Barbosa, conta que as meninas vivem com o corpo todo enfaixado, e a maioria dos medicamentos e materiais para curativo são recebidos pelo SUS, porém estão em falta. “Quando tem qualquer problema corremos para Teresina. Aqui não tem tratamento médico adequado. Inclusive algumas vezes tenho que comprar pela farmácia por que falta no SUS. Em outubro, a Ana estava internada e cheguei a ficar devendo R$ 800 na farmácia, só de medicamentos e materiais de curativo. Ainda bem que o dono me deixou ir pagando aos poucos”, disse.

A dona de casa faz viagens semanalmente com as filhas para fazer consultas e exames em Teresina, e pede ajuda para manter os custos dos tratamentos, medicamentos e deslocamento. A mãe está desempregada, porque não tem quem cuide das duas adolescentes.

As pessoas interessadas em ajudar podem fazer depósito ou transferência para a seguinte conta:

Banco do Brasil:

Titular: Lucirene B C Campos / Agência: 0243-7 / Conta: 16126-8

Nathalia AmaralGeici Mello