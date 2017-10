Divulgado postos de vacinação contra raiva nas zonas Sul e Sudeste

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) realiza sábado, 7, a segunda etapa da Campanha Urbana de Vacinação Antirrábica em Teresina, contemplando as zonas Sul e Sudeste. No sábado, 30 de setembro, aconteceu a primeira etapa da vacinação nas zonas Norte e Leste, onde 54.786 animais foram vacinados, 43.176 cães e 11.610 gatos, uma cobertura de 92,28%.

“A vacina é importante, pois protege, além do animal, os seres humanos que convivem com eles. Animais a partir de três meses de idade podem vacinar. Mais de 500 servidores da FMS trabalham nas duas etapas da campanha contra a raiva”, explica Oriana Bezerra, gerente de Zoonoses da capital. Ela informa ainda que o proprietário de animal que tenha alguma dúvida sobre se deve ou não vacinar pode levar o cão ou gato ao local de vacinação e solicitar que o vacinador da área contate o veterinário responsável para que ele tire a dúvida sobre a imunização do pet.

O último caso de raiva em ser humano em Teresina foi em 1986. Já o último caso de raiva canina foi em 2011 em um cão proveniente do interior do Estado, cujo proprietário é residente de Teresina.

Da redação