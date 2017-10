Dança Pink mostra às mulheres como realizar autoexame nas mamas

A Prefeitura de Teresina realizará amanhã (17 de outubro), a partir das 19h, ação de prevenção ao câncer de Mama, alusiva ao Outubro Rosa. A atividade acontecerá na Praça da Telemar, bairro Mocambinho, zona Norte, e é uma parceria entre Fundação Municipal de Saúde (FMS), Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel) e Fundação Maria de Carvalho Santos. Serão distribuídos informativos e laços como forma de alertar a população sobre a temática. A orientação do autoexame será dada através de coreografia durante a ‘Dança Pink’.

“Vamos ter também roda de conversa mediada por médica e enfermeira, onde abordarão as formas de prevenção do câncer de mama e os serviços disponibilizados pelo município. Além de orientações e encaminhamentos”, explica Marlene Moura Fé, diretora do Hospital da Primavera, e uma das idealizadoras do evento na praça.

Uma representante da Fundação Maria de Carvalho Santos irá dá seu depoimento aos presentes. Serão distribuídos informativos sobre a temática câncer de mama e laços rosas como forma de alertar a sociedade.

Ações do Outubro Rosa

O Hospital do Parque Piauí fará também amanhã, 17, a partir das 8 horas, uma “Manhã Rosa” com sensibilização e palestra sobre prevenção ao câncer de mama. A ação acontece na própria unidade de saúde e toda a comunidade está convidada.

O Hospital do Satélite promoverá um dia de “Cuidados com a cuidadora” em alusão ao outubro rosa, onde as profissionais de saúde da unidade participarão de diversas atividades no dia 18, de 9h às 15h. Elas poderão desfrutar de massoterapia, maquiagem, música ao vivo, lanche e palestra motivacional.

Da redação