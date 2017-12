ANS suspende a venda de 31 planos de saúde após reclamações

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou nesta quinta-feira (30) que suspendeu a venda de 31 planos de 10 operadoras. O motivo foram reclamações recebidas a respeito do serviço desses planos.

Os planos que tiveram as vendas suspensas têm, somados, mais de 167 mil beneficiários, que continuam segurados. Segundo a ANS, entre as reclamações que levaram à suspensão das vendas estão negativas e demora no atendimento. As queixas foram registradas no terceiro trimestre deste ano.

Para conseguir voltar a vender os planos, as 10 operadoras precisam comprovar à ANS que houve melhoria nos serviços.

"A ANS monitora as reclamações registradas pelos beneficiários e, a cada três meses, identifica as operadoras e planos com maior número de reclamações assistenciais, tendo em conta o número de beneficiários e a segmentação assistencial", explicou em nota a diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Karla Coelho.

Veja a lista dos planos que tiveram a venda suspensa

No site da agência, os consumidores podem consultar os planos suspensos a classificação de todas as operadoras credenciadas a operar no mercado.

Planos que voltaram a vender

A ANS também informou que 27 planos que estavam com as vendas suspensas puderam ser reativados. Eles pertencem a 7 operadoras. Dessas, 4 operadoras foram totalmente liberadas para voltar a vender seus planos: Assistência à Saúde (CABERJ), Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde (CAPESESP), Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro GS Plano Global de Saúde LTDA.

As outras, que tiveram apenas parte dos planos reativados, foram Salutar Saúde Seguradora S/A, Unimed Norte/Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico e Associação Auxiliadora das Classes Laboriosas.

Somados, os planos reativados têm mais de 132 mil clientes. Essas pessoas continuaram seguradas durante a suspensão de novas vendas.

Veja a lista dos planos que tiveram a venda reativada



G1