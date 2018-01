Álcool em gel está esquecido nas prateleiras dos comércios

Quando o país enfrentou dois surtos do vírus H1N1, em 2009 e 2016, a procura por álcool em gel foi tanta que, em algumas farmácias, não havia nem estoque para repor o produto nas prateleiras. A preocupação com a prevenção da Gripe A foi tamanha que muitos estabelecimentos e repartições públicas instalaram pontos onde as pessoas podiam usar álcool em gel para higienizar as mãos.

Quase dez anos após o primeiro caso de Gripe A registrado no país, a população parece ter relaxado quanto aos cuidados para prevenir a contaminação e transmissão deste vírus e de outras doenças. A procura pelo álcool em gel nas farmácias diminuiu e são poucos os lugares que ainda mantêm disponível os pontos para que as pessoas façam a higienização das mãos.

O farmacêutico Zenomar Gomes explica que o medo do vírus H1N1 e a divulgação da doença pela imprensa motivaram o aumento das vendas de álcool em gel, mas hoje, as vendas diminuíram.

“Após aquele surto de H1N1, houve um grande medo da população, que passou a comprar mais álcool em gel. Mas só houve esse aumento quando a imprensa divulgou. Depois do susto, diminuiu um pouco a procura por essa substância. Parece que as pessoas só se adequam a procurar alguma coisa pelo medo”, pondera Zenomar.

A aposentada Dalva Cordeiro, por exemplo, afirma que não costuma ter a preocupação em comprar e usar álcool em gel, mas sabe da importância da substância na prevenção de contaminação. “Não é um item que eu sempre lembre-se de usar, embora eu considere o uso quando estou em lugares com grande concentração de pessoas, como restaurantes e órgão públicos”, disse.

Alerta Anvisa

Segundo a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), as mãos constituem a principal via de transmissão de microrganismos, pois a pele é um possível reservatório de diversos microrganismos, que podem se transferir de uma superfície para outra, por meio de contato direto (pele com pele), ou indireto, através do contato com objetos e superfícies contaminadas.

Desta forma, ao higienizar as mãos, consegue-se remover sujeiras, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato; além de prevenir e reduzir as infecções causadas pelas transmissões cruzadas. A Anvisa destaca ainda que a higienização das mãos pode ser feita com água e sabão, preparação alcoólica e anticéptico

Virgiane PassosBreno Cavalcante