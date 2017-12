Zonas funcionarão no recesso Judiciário para recadastramento biométrico

O Tribunal Regional Eleitoral divulgou ontem que os eleitores de 42 municípios piauienses que integram a relação daquelas cidades que estão passando pelo recadastramento biométrico, poderão se dirigir aos cartórios eleitorais para fazer o recadastramento biométrico no período do recesso judiciário, que encerra dia 6 de janeiro.

Para isso, basta que o eleitor se dirija até a sede do cartório levando o título de eleitor, bem como as originais e cópias da carteira de identidade com foto e comprovante de endereço. Nessa fase, os trabalhos estão concentrados nos municípios que integram a microrregião de Picos. O atendimento ao eleitor ocorre das 8h às 12 horas.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Ainda de acordo com o Tribunal, em razão do rezoneamento, os eleitores do município de Isaias Coelho devem comparecer ao Cartório Eleitoral em Itainópolis (57ª Zona), e os de Paquetá ao Cartório Eleitoral da 10ª Zona Eleitoral, em Picos. O eleitor do município de Ipiranga continua a ser atendido no mesmo prédio onde funcionou o Cartório Eleitoral, agora transformado em Posto de Atendimento.

O recadastramento biométrico é obrigatório. O eleitor que não comparecer terá o título eleitoral cancelado e não poderá votar nas Eleições de 2018. A meta da Justiça Eleitoral é de que todos os eleitores piauienses estejam identificados com as digitais nas eleições gerais do próximo ano.

Essa última fase iniciou no dia 6 de novembro. Os trabalhos de identificação biométrica dos eleitores foram iniciado no Piauí ainda em 2009 e, de lá para cá, os eleitores tem sido convocados, de forma gradativa, para que comparecessem aos cartórios eleitorais para fazer a atualização.

Mayara Martins - Jornal O Dia