Wilson Martins e Ciro Nogueira disputam aliança com JVC para 2018

O empresário João Vicente Claudino (sem partido) só retornará ao cenário político em abril do próximo ano. Entretanto, os líderes partidários já iniciaram as discussões sobre o seu posicionamento. Wilson Martins (PSB) garante que JVC se apresentará como candidato ao governo pela oposição. Já Ciro Nogueira (PP) afirmou que vai trabalhar para atraí -lo para a base de Wellington Dias (PT).

O ex-senador João Vicente Claudino participou, na última semana, do evento de filiação do PTB, mas não assinou a ficha, já que só deve retornar ao partido em 2018. Para o ex-governador Wilson Martins, JVC irá levar todos os membros do PTB para o palanque oposicionista. “É possível porque João Vicente Claudino falou que está decidido que vai ficar no palanque das oposições”, disse.



JVC só deve se filiar ao PTB no próximo ano, quando deniirá seu posicionamento para as eleições 2018 (Foto: Arquivo O Dia)



Wilson Martins afirmou ainda que o grupo de oposição ainda não está formado, mas João Vicente é um pretenso candidato ao governo. "Ele deixou evidente, no meu entendimento, que gostaria de ser candidato a governador do Estado. A oposição terá, sem sombra de dúvidas, um candidato fortíssimo ao Governo do Estado e uma chapa competitiva também para o senado", ressaltou.

No entanto, o senador Ciro Nogueira (PP) afirmou que tem trabalhado para levar João Vicente Claudino para a base de Wellington Dias. Uma das justificativas para conseguir o apoio do empresário é a presença do PTB na base governista. “Convidei ele para os Progressistas, mas a identidade que ele tem com o PTB é muito grande. Vou tentar todas as formas de atraí-lo para o governo e vamos respeitar qualquer decisão que ele tomar”, pontuou.

Atualmente, o PTB faz parte da base de apoio ao governo na Assembleia e possui dois secretários na administração estadual, Nerinho, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, e Janaína Marques, que comanda a Secretaria de Infraestrutura. Os dois, inclusive, não participaram da solenidade de filiação dos novos membros. Além destes, o governo tem ainda Fábio Abreu como secretário de Segurança, mas ele deve deixar o PTB e se filiar ao PR quando for aberta a janela partidária.

Ithyara Borges e João Magalhães - Jornal O Dia