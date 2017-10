Wellington afirma que vai trabalhar para manter PDT na base

O governador Wellington Dias (PT) defendeu a permanência do PDT na sua base aliada mesmo tendo Ciro Gomes como candidato à presidência do país. De acordo com Dias, os dois partidos fazem parte do mesmo campo político e, por isso, vai buscar trabalhar para manter a parceria no sentido de fortalecimento de sua base.

“Nós somos de um campo que deseja um Brasil para todos os brasileiros e não só para uma parte deles. A história do PDT é uma história de compromisso com o país, por isso tem minha admiração. Temos o privilégio de contar com líderes do PDT na Assembleia, com prefeitos e vereadores, e buscamos trabalhar a parceria porque entendo a importância que o partido tem, independe de posição que ele esteja nessa ou em outras eleições”, declarou o governador.

O governador falou também da possibilidade de o PT apoiar a candidatura de Ciro Gomes caso o ex-presidente Lula seja impedido de disputar as eleições. “Eu acho que, mesmo que o presidente Lula seja candidato, nós temos que receber com naturalidade a existência de outros líderes com posições semelhantes. Tem divergências nesse ou naquele ponto, mas na essência a gente tem uma posição em comum, como o desenvolvimento com inclusão social, por exemplo”, disse.

Wellington Dias admitiu que pode apoiar Ciro em um eventual segundo turno. “Se a gente tiver dois, três, quatro ou mais candidatos, o compromisso que temos que ter é que qualquer um que chegar a uma posição de segundo turno, por exemplo, de estarmos juntos não por oportunismo, mas sim pela afinidade que temos historicamente”, pontuou.

Ithyara Borges - Jornal O Dia