Trump oficializa general como chefe de gabinete e nega caos na Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, oficializou nesta segunda-feira (31) o ex-secretário de Segurança Doméstica John Kelly, 67, como novo chefe de gabinete da Casa Branca. O general reformado substitui Reince Priebus, demitido na semana passada em nova reviravolta do governo.

"Não tenho dúvidas de que o general Kelly fará um trabalho espetacular como chefe de gabinete", disse Trump durante a cerimônia que empossou Kelly.

Os republicanos esperam que Kelly consiga impor ordem a um governo que sofre com conflitos entre seus funcionários de alto escalão. Cabe ao chefe de gabinete organizar a agenda e decidir quem tem acesso ao presidente dos EUA.

Na semana passada, o Senado dos EUA rejeitou medida que revogaria partes do Obamacare. A decisão representou grande derrota ao governo -que tem como uma de suas prioridades a alteração da lei de saúde criada no governo Barack Obama- e aumentou as preocupações do Partido Republicano de que uma desordem na Casa Branca atrapalhe outras prioridades, como a reforma tributária.



Além disso, a chegada do diretor de Comunicações, Anthony Scaramucci, aumentou a tensão na Casa Branca. Ele sugeriu publicamente que Priebus era a origem de vazamentos para a imprensa.

Apesar disso, Trump negou caos na Casa Branca e exaltou indicadores econômicos.

"Temos o mercado de ações mais elevados da história, os melhores números econômicos em anos, menor desemprego em 17 anos, aumento de salários, fronteira segura", publicou Trump no Twitter pouco antes da cerimônia. "Não há caos na Casa Branca!"

Trump apresentou seu novo chefe de gabinete no Salão Oval e em uma reunião do gabinete, onde elogiou Kelly por evitar controvérsias durante seu tempo supervisionando questões de segurança de fronteira no Departamento de Segurança Interna.

FolhaPress