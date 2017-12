TJ deve holomogar concurso dos cartórios em janeiro

O Tribunal de Justiça do Estado (TJPI) deu um novo prazo para a finalização do processo sobre o concurso dos cartórios, iniciado em 2013. Segundo o presidente, o Desembargador Erivan Lopes, a previsão é que o certame seja homologado em janeiro do próximo ano.

Em setembro do ano passado o Tribunal de Justiça já havia informado que o concurso iria ser concluído em um prazo de até 60 dias, portanto, em novembro de 2016. De acordo com o presidente do TJPI, desta vez, resta apenas o julgamento de um mandado de segurança. Após ser julgado, o TJPI pretende concluir o concurso logo em seguida. “Creio que logo no começo do ano o processo deverá ser pautado e resolvido o problema desse mandato de segurança, o Tribunal deliberar, o concurso será concluído”, disse em entrevista à TV.



Presidente do TJ, desembargador Erivan Lopes, diz que edital tinha dubiedades (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Erivan Lopes afirmou ainda que a demora na conclusão se deu por conta do grande número de judicializações impe tradas durante as seis etapas do processo. A maioria das ações foi contestando a classificação dos candidatos na fase de títulos, a última delas.

“O concurso dos cartórios, desde o início, vem com dubiedades e vícios desde o edital”, pontuou. O concurso foi iniciado há quatro anos, com a previsão de preencher 292 vagas para titulares de cartórios de notas e registros no Estado. Destas vagas, 97 são para remoção e 195 para provimento. Foram mais de 1.700 candidatos inscritos.

Ithyara Borges - Jornal O Dia