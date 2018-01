Temer viaja com Marcela para São Paulo e pode fazer novos exames

O presidente Michel Temer viajou para São Paulo, na manhã desta sexta-feira, acompanhado da primeira-dama, Marcela. Eles embarcaram às 10h45, na Base Aérea de Brasília. Temer pode fazer exames médicos na capital paulista, mas essa possibilidade ainda não foi confirmada.



Foto: Beto Barata/PR

A agenda oficial não previa uma viagem, apenas “despachos internos”. Na quinta-feira, o presidente fez uma caminhada no Palácio do Jaburu, residência oficial, e disse a jornalistas que está "recuperadíssimo". Ele caminhou por cerca de 20 minutos.

— Perfeito, recuperadíssimo, graças a Deus. Estou ótimo — declarou.

Em 45 dias, do fim de outubro a meados de dezembro, Temer foi operado por três vezes: uma cirurgia cardíaca, para colocação de três stents em artérias coronárias, com mais de 90% de obstrução; e duas urológicas. Desde o procedimento mais recente, para desobstruir a uretra no último dia 13, o peemedebista cancelou quatro viagens, seguindo recomendações médicas.

Nos últimos dias, o presidente teve infecção urinária e recebeu recomendações para diminuir o ritmo de trabalho.

Folhapress