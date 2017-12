Temer vê 'terrorismo inadequado' sobre reforma da Previdência

O presidente Michel Temer afirmou nesta terça-feira (5) que há um "terrorismo inadequado" sobre a reforma da Previdência. Temer discursou durante almoço com o presidente da Bolívia, Evo Morales, no Palácio do Itamaraty em Brasília.

Durante o discurso, Temer disse que o presidente boliviano visita o Brasil em "um momento de profundas transformações" e explicou que está em diálogo com o Congresso e a sociedade para aprovar a reforma da Previdência.

"O ponto central da reforma é estabelecer a idade mínima de aposentadoria de 65 para homens e 62 para mulheres. Muitas vezes, divulgações equivocadas falam que a mudança é para amanhã. Mas 65 anos é para daqui a 20 anos. De vez em quando espalham: 'olha, vão tomar a sua aposentadoria'. É um terrorismo inadequado", afirmou.

A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso em dezembro de 2016 foi aprovada pela comissão especial da Câmara em maio deste ano. Desde então, não avançou por falta de consenso entre os parlamentares.

Diante disso, o governo articulou uma versão enxuta da reforma com o objetivo de conseguir apoio dos deputados a fim de aprovar a proposta ainda em 2017. Por se tratar de emenda à Constituição, o texto exige os votos de ao menos 308 dos 513 deputados.

Nesta terça-feira (5), o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que “cresceu muito a probabilidade” de o governo aprovar a reforma na Câmara. Segundo o ministro, é possível concluir a votação da proposta em dois turnos ainda em dezembro. A bancada do PMDB decidiu fechar questão em relação à aprovação da proposta, informou o Blog do Camarotti.

