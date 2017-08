Temer: se aprovarmos reformas, 'ninguém poderá dizer que passamos em branco'

O presidente Michel Temer afirmou nesta quinta-feira (27), em evento no Palácio do Planalto, que, se o governo aprovar as reformas trabalhista, previdenciária e tributária, ninguém poderá dizer que a gestão dele "passou em branco nesses dois anos e pouco", partindo do princípio de que deixará o Palácio do Planalto somente em 31 de dezembro de 2018.

Temer fez a declaração em meio ao seu discurso na cerimônia organizada nesta quinta no Planalto para "anunciar a assinatura", no dia seguinte, de concessões de quatro aeroportos: Porto Alegre, Florianópolis, Fortaleza e Salvador. Na solenidade, o governo informou que os grandes investimentos em infraestrutura nos quatro aeroportos – leiloados em março – podem começar em até um ano e meio.

Ao longo de sua fala, Temer não mencionou nenhuma vez a crise política, a votação da denúncia de corrupção passiva na Câmara na semana que vem e nem mesmo o resultado da pesquisa Ibope divulgada nesta quinta que apontou que ele é o presidente mais impopular da série histórica do instituto de pesquisa, com apenas 5% de aprovação.

Temer, entretanto, enalteceu que, em seu governo, a inflação voltou à meta estabelecida pelo Banco Central e os juros, pela primeira vez, desde 2013, voltaram nesta semana à casa de um dígito.

Nesta quarta (26), o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, baixar os juros básicos da economia brasileira de 10,25% para 9,25% ao ano, o sétimo corte seguido na taxa Selic.

Em outro trecho do discurso, o presidente da República ressaltou aos aliados políticos que estavam na plateia – entre os quais parlamentares e ministros – que, desde que assumiu a Presidência, em maio de 2016, capitaneou medidas para, segundo ele, recuperar a economia, como a emenda constitucional que estabeleceu um teto para os gastos públicos federais.

Temer lembra a 'modernização da legislação trabalhista'

Neste momento, ele destacou que, recentemente, o Congresso Nacional aprovou a reforma das leis trabalhistas, que Temer definiu de "modernização trabalhista".

O chefe do Executivo defendeu que, agora, o governo vai retomar as articulações para destravar no Legislativo a proposta de reforma nas regras previdenciárias.

Segundo ele, além de modificar a Previdência Social, vai ser necessário "enfrentar a simplificação tributária".

"Não estamos partindo de dados etéreos, fluidos, estamos partindo de dados concretos. Basta verificar [...] Alguns estados estão com grande dificuldade em função do déficit previdenciário. Temos que enfrentar essa matéria, como temos que enfrentar a simplificação tributária. O setor empresarial e o povo não toleram mais esses números infindáveis de medidas que complicam a questão tributária, em vez de simplificá-la, e estamos trabalhando nessa matéria", disse Temer.

"Se nós conseguirmos realizar mais essas três, como conseguiremos, essas três novas reformas [trabalhista, previdenciária e tributária], ninguém poderá dizer que nós passamos em branco nesses dois anos e pouco de governo", complementou.

G1