Temer antecipa viagem a São Paulo para bateria de exames

O presidente Michel Temer antecipou para esta quarta-feira (13) a realização de bateria de exames urológicos no Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista.

A intenção inicial do peemedebista era viajar a São Paulo apenas na sexta-feira (15), mas, de acordo com a equipe presidencial, ele resolveu ir antes por recomendação do cardiologista Roberto Kalil Filho.

O procedimento tem como objetivo constatar se o presidente tem se recuperado bem de cirurgia de próstata realizada em outubro.

Só nesta semana, Temer realizou duas vezes exames urológicos no ambulatório do Palácio do Planalto, e o diagnóstico foi de que ele se recupera bem.

Temer fez uma raspagem de próstata, um procedimento considerado de baixa complexidade, já que é corriqueiro em pacientes com esse diagnóstico.

A incidência da hiperplasia prostática benigna é de 50% para homens com mais de 50 anos e chega a 90% aos 80 anos.

O presidente tem 77 anos. É menos comum que esse crescimento seja devido a um câncer.

A próstata em um tamanho maior comprime a uretra e pode levar o paciente a não conseguir urinar.

FolhapressGustavo Uribe