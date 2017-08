Temendo 'derrota', governo estuda esvaziar votação de denúncia

Com o temor de não conseguir o quórum mínimo de 342 deputados para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer no dia 2 de agosto, o governo já estuda um plano B: deputados aliados só registrariam presença depois da oposição.

Essa estratégia vai ser analisada na reunião marcada pelo chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, com os líderes governistas no Palácio do Planalto, informou o repórter Nilson Klava, da GloboNews.

A preocupação dos articuladores políticos palacianos é de que não haja quórum suficiente para iniciar a sessão e que o governo saia com o carimbo de "grande derrotado".

"Temos número para barrar a denúncia contra Temer. Mas temos que calcular a estratégia para evitar o desgaste do adiamento da votação", disse um líder governista. Por isso, a ordem é inverter o discurso e colocar a responsabilidade de garantir o quórum para oposição.

G1 / Blog do CamarottiGerson Camarotti